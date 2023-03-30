Россия отнесла Венгрию к недружественным странам из-за присоединения к санкциям ЕС против Москвы (13)

Страна.ua 2023.03.30 11:46

11:44, сегодня Посол России Евгений Станиславов объяснил включение Венгрии в список недружественных стран. Фото: ruposters Венгрия отнесена к недружественным России странам из-за присоединения к санкциям, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Об этом сообщают российские СМИ. "Факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять.