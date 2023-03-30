09:45 30.03.2023 Правительство Японии выделит два пакета безвозмездной помощи для восстановления и реконструкции Украины (22)

Интерфакс-Україна 2023.03.30 10:15

Правительство Японии приняло решение о выделении двух пакетов безвозмездной помощи для восстановления и реконструкции Украины общей суммой в $470 млн, сообщает пресс-служба МИД Японии. Отмечается, что японский посол в Украине Мацуда Кунинори и вице-премьер- министр Украины - глава Минвосстановления Александр Кубраков 29 марта подписали и обменялись нотами о выделении Украине грантовой помощи