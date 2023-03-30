ISW: Глава Чечни Кадыров обеспокоен потенциалом внутреннего сопротивления в Чечне (16)

Преступности.нет 2023.03.30 10:09

30.03.2023 10:05 Аналитики Института изучения войны считают, что демонстративная реакция Рамзана Кадырова на нападение на отделение полиции в Чечне свидетельствует об обеспокоенности относительно стабильности его авторитарного правления. Об этом говорится в ежедневном отчете ISW. В институте обратили внимание на заявление Кадырова, который сообщил, что в ночь на 28 марта чеченские силовики убили двух мужчин, которые пытались