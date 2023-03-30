Россия намерена призвать 400 тысяч человек под видом "добровольцев", - разведка Британии (28)

Преступности.нет 2023.03.30 11:39

30.03.2023 11:13 Россия планирует привлечь в армию еще 400 тысяч человек добровольно, как она это задекларировала. Однако, разведка Британии считает, что план реализовать не получиться. Об этом сказано в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. В ведомстве отмечают, со ссылкой на СМИ России, что российские власти готовят начало масштабной призывной кампании с целью призыва дополнительных 400 тысяч военнослужащих.