Россия намерена призвать 400 тысяч человек под видом "добровольцев", - разведка Британии (28)

- 30.03.2023 в 12:01 Британская разведка: Россия не сможет призвать 400 тысяч "добровольцев" : InfoResist.org 12:15
- Россия не сможет набрать 400 тыс. добровольцев для войны в Украине. Вероятно, мобилизация будет принудительной - британская разведка : Гордон 12:05
- В России планируют мобилизовать 400 тысяч под видом "добровольцев", - британская разведка : НикВести 11:55
- Россия новую волну принудительной мобилизации представит как набор добровольцев: британская разведка : ZpTown 11:40
- Россия намерена призвать 400 тысяч человек под видом "добровольцев", - разведка Британии : Преступности.нет 11:39
- РФ готовится призвать еще 400 тысяч военнослужащих, вероятно, применяя принуждение - британская разведка : FinOboz 11:26
- Март, 30 в 10:40 РФ вряд ли привлечет 400 тыс. добровольцев - британская разведка : ICTV Факти 11:06
- Кремль готовит масштабную мобилизацию - британская разведка : Главком 11:05
- Россия провалит мобилизацию 400 тысяч войск, у Москвы нет военной техники - разведка Британии : Главред 11:05
- 10:25 30.03.2023 РФ готовится призвать еще 400 тысяч военнослужащих, вероятно, применяя принуждение - британская разведка : Интерфакс-Україна 11:00
- 30 марта 2023, 10:25 россии вряд ли удастся набрать 400 тысяч новых добровольцев в армию - британская разведка : Українські національні новини 10:43
- Пополнит ли РФ свою армию 400 тысячами "добровольцев": разведка Британии раскрыла хитрость Кремля : УНИАН 10:43
- россии вряд ли удастся набрать 400 тысяч новых добровольцев в армию - британская разведка : ПрессОрг24 10:43
- Британия сомневается в возможности россии привлечь 400 тысяч добровольцев в армию : Матриця свободи 10:38
- Кремль готовится мобилизовать 400 тысяч под видом "добровольцев", - британская разведка : Новости N 10:38
- россия готовится мобилизовать 400 тысяч человек под видом "добровольцев" - британская разведка : Громадське телебачення 10:36
- РФ мобилизует 400 тысяч граждан, но оружие и техника в дефиците, - разведка Британии : Фокус 10:35
- Британская разведка: Россия стремится дополнительно мобилизовать 400 тыс. "добровольцев" : Еспресо TV 10:34
- Британская разведка предупредила о подготовке кремлем 400 тысяч мобилизованных "добровольцев" : UA.News 10:25
- Мобилизация в России: в британской разведке прогнозируют провал кампании : ТСН.ua 10:16
- 30 марта 2023, 10:05 В рф не получается призвать 400 тысяч "добровольцев", будет принуждение в армию, - разведка Британии : Східний варіант 10:13
- 30.03.2023 09:53 В британской разведке оценили возможность РФ собрать 400 тысяч "добровольцев" : ДонПресс 10:03
- 30.03.23 09:33 Под видом "добровольцев" Россия хочет мобилизовать 400 тысяч людей, - британская разведка : Цензор.Нет 10:02
- В рф планируют мобилизовать 400 тыс. под видом "добровольцев" - британская разведка : Слово і Діло 09:41
- Разведка Британии: РФ намерена мобилизовать 400 тыс под видом добровольцев : MY.UA 09:38
- РФ планирует набрать еще 400 тысяч военных и представить эту кампанию как добровольческую - разведка Британии : Страна.ua 09:31
- Кремль готовится мобилизовать 400 тысяч под видом "добровольцев", - британская разведка : РБК-Україна 09:01