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Россия намерена призвать 400 тысяч человек под видом "добровольцев", - разведка Британии

Россия намерена призвать 400 тысяч человек под видом "добровольцев", - разведка Британии (28)

Преступности.нет 2023.03.30 11:39
30.03.2023 11:13 Россия планирует привлечь в армию еще 400 тысяч человек добровольно, как она это задекларировала. Однако, разведка Британии считает, что план реализовать не получиться. Об этом сказано в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. В ведомстве отмечают, со ссылкой на СМИ России, что российские власти готовят начало масштабной призывной кампании с целью призыва дополнительных 400 тысяч военнослужащих.
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