Гетманцев оправдывается, бензин дорожает. Летом возвращают акциз на топливо (19)

- Гетманцев оправдывается, бензин дорожает. Летом возвращают акциз на топливо : Vesti.ua 12:13
- НДС на топливо в Украине будет восстановлен до довоенных уровней : Матриця свободи 12:08
- В Украине вернут довоенный НДС на топливо : Online.ua 11:59
- Акциз на топливо с июля в Украине увеличат до 20% : Fin.org.ua 11:34
- НДС на топливо: налог вернут на уровень 20%, - Гетманцев : Вісті-UA.net 11:29
- В июле в Украине вырастет стоимость топлива : UA.News 11:25
- С 1 июля НДС на бензин и дизельное топливо поднимут до 20% : Today.ua 11:22
- НДС на топливо вернут до 20%, снижение налога было ошибкой - Гетманцев : УНИАН 11:13
- Гетманцев назвал ошибкой снижение НДС на горючее год назад, с июля его вернут до 20% : ЛІГАБізнесІнформ 10:49
- Акциз на топливо с июля в Украине увеличат до 20% : Укрудпром 10:42
- В Украине акциз на топливо с июля увеличат до 20% : Страна.ua 10:31
- Снижение было ошибкой. НДС на топливо восстановится до довоенных ставок - Гетманцев : MY.UA 10:08
- Гетманцев планирует вернуть 20-процентный НДС на топливо : Lenta.ua 10:07
- Март, 30 в 9:51 Снижение было ошибкой. НДС на топливо восстановится до довоенных ставок - Гетманцев : ICTV Факти 10:06
- НДС на топливо вернут на уровень 20% - Гетманцев : Головне в Україні 10:05
- 30 Марта, 2023 С 1 июля НДС на топливо вернут на уровень 20%, - Гетманцев : Маю право 09:47
- Гетманцев назвал ошибкой снижение НДС на топливо : Слово і Діло 09:41
- Снижение НДС на топливо было ошибкой, его вернут на уровень 20%, - Гетманцев : РБК-Україна 08:46