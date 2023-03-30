Гетманцев оправдывается, бензин дорожает. Летом возвращают акциз на топливо (19)

Vesti.ua 2023.03.30 12:13

Татьяна Бессараб 30 марта 2023, 12:01 С 1 июля НДС вернется к уровню довоенных ставок С 1 июля 2023 года НДС на горючее возобновится до довоенных ставок, которые были на уровне 20%. Об этом напомнил глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев. Он считает странной реакцию некоторых СМИ на сообщение о возобновлении ставок налогообложения топлива с 1 июля 2023 года.