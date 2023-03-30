Киевсовет отклонил петицию об отмене остановки общественного транспорта во время тревоги (19)

- Кличко объяснил, почему в Киеве транспорт будет останавливаться во время воздушных тревог : Lenta.ua 15:08
- В Киеве не отменят остановку транспорта во время воздушной тревоги : Vesti.ua 13:43
- Остановка транспорта в Киеве во время тревоги: у Кличко ответили на петицию : Фокус 13:35
- Будет ли транспорт в Киеве и дальше останавливаться во время воздушных тревог : Соцпортал 13:11
- В Киеве и дальше будут останавливать транспорт во время воздушных тревог: власти не поддержали петицию : Еспресо TV 13:04
- Работа общественного транспорта во время тревоги - Кличко ответил на петицию : Online.ua 12:59
- Киевсовет отклонил петицию об отмене остановки общественного транспорта во время тревоги : ЛІГА.Life 12:48
- Отменят ли в Киеве остановку наземного транспорта во время тревог: Кличко ответил : УНИАН 12:43
- Кличко ответил на петицию с просьбой не останавливать общественный транспорт в Киеве во время воздушных тревог : Страна.ua 12:31
- Власти Киева не поддержали петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги : Судово-юридична газета 12:19
- Кличко: Остановка общественного транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов : Судово-юридична газета 12:18
- Перестанут ли в Киеве останавливать транспорт во время воздушной тревоги: Кличко ответил на петицию : New Voice 12:16
- Будет ли работать во время тревоги транспорт в Киеве: ответ Кличко : ТСН.ua 12:16
- Начнет ли транспорт в Киеве работать во время воздушной тревоги: Кличко ответил на петицию : Телеграф.com.ua 12:12
- Кличко не поддержал петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги : New Voice 11:46
- Будет ли транспорт в Киеве работать во время тревоги: Кличко ответил на петицию : РБК-Україна 11:31
- В Киеве отклонили петицию о работе общественного транспорта : UA.News 10:24
- Кличко не поддержал петицию об отмене остановки транспорта во время тревоги : MY.UA 10:08
- 08:48 30.03.2023 Киевские власти не поддержали петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги в столице : Интерфакс-Україна 09:15