Киевсовет отклонил петицию об отмене остановки общественного транспорта во время тревоги (19)

ЛІГА.Life 2023.03.30 12:48

30.03.2023, 12:30 Фото: КГГА Транспортная комиссия Киевсовета не поддержала петицию с требованием отменить остановки общественного транспорта во время воздушных тревог в городе. Обращение было создано в январе 2023 года и в марте набрало необходимые для рассмотрения 6000 голосов. В ответе на петицию отмечается, что решение об отмене остановки транспорта после объявления тревоги будет пересмотрено исключительно при условии