"Плохая шутка": глава МИД выступил против председательства России в Совбезе ООН с 1 апреля (14)

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- "Плохая шутка": глава МИД выступил против председательства России в Совбезе ООН с 1 апреля : УП Європейська правда 11:34
- Глава МИД дал меткую характеристику председательству россии в Совбезе ООН : UA.News 11:25
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- "Плохая шутка": глава МИД против председательства России в Совбезе ООН с 1 апреля : Українська правда 11:09
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- Кулеба: Председательство России в Совбезе ООН 1 апреля - плохая шутка, ее лидер - военный преступник : Гордон 11:05
- "Плохая шутка": Кулеба раскритиковал председательство россии в Совбезе ООН с 1 апреля : Слово і Діло 10:41
- "Злая шутка": глава МИД выступил против председательства России в Совбезе ООН : ДнепрCity.net 10:33
- 10:14 30.03.2023 Глава МИД Украины: Председательство России в Совбезе ООН 1 апреля - неудачная шутка, РФ узурпировала это место, Путин - военный преступник : Интерфакс-Україна 10:30
- "Злая шутка": глава МИД выступил против председательства России в Совбезе ООН : РБК-Україна 10:16