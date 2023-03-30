"Плохая шутка": глава МИД выступил против председательства России в Совбезе ООН с 1 апреля (14)

УП Європейська правда 2023.03.30 11:34

Четверг, 30 марта 2023, 10:37 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступал против председательства России в Совете Безопасности ООН с апреля. Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда". Кулеба считает, что председательство России в Совете Безопасности ООН 1 апреля - это плохая шутка. Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke.