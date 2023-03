В WSJ отреагировали на задержание своего журналиста в России (28)

Кореспондент.net 2023.03.30 14:37

Текст: Алена Шевчук, 30 марта 2023, 14:21 Фото: The Wall Street Journal Журналист WSJ Эван Гершкович The Wall Street Journal отрицает обвинения против Эвана Гершковича и требует немедленно его освободить. Американское издание The Wall Street Journal отрицает обвинения против задержанного в России корреспондента Эвана Гершковича и требует его немедленного освободить. "The Wall Street Journal решительно отрицает обвинения ФСБ и требует