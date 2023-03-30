Китайский лидер Си Цзиньпин готовится к войне - СМИ (22)

Українська правда 2023.03.30 15:10

Елена Рощина - Четверг, 30 марта 2023, 14:51 Китайский лидер готовится к войне и призывает своих генералов "осмелиться на бой", пишет американское издание "Foreign Affairs" на основании нескольких последних речей Си Цзиньпина, подозревая, что он готов применить силу для захвата Тайваня. Источник: Foreign Affairs Детали: На ежегодном заседании китайского парламента и его высшего политического консультативного органа в марте Си вплел тему готовности к