Китайский лидер Си Цзиньпин готовится к войне - СМИ (22)

- Китай готовится к войне и мир должен воспринимать это всерьез - Си Цзиньпин : Vesti.ua 15:14
- Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне, - Foreign Affairs : РІА Мелітополь 15:11
- Китайский лидер Си Цзиньпин готовится к войне - СМИ : Українська правда 15:10
- Март, 30 в 14:49 Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне - Foreign Affairs : ICTV Факти 15:06
- Си Цзиньпин готовит Китай к войне, - Foreign Affairs : Новини Live 14:56
- Си Цзиньпин готовит Китай к войне - Foreign Affairs : Гордон 14:35
- Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне, - Foreign Affairs : Front News International 14:28
- Лидер Китая готовит страну к войне : Фраза.ua 14:28
- 30.03.23 13:50 Си Цзиньпин: Я готовлю Китай к войне. Мир должен воспринимать это серьезно, - Foreign Affairs : Цензор.Нет 14:02
- Си Цзиньпин готовит Китай к войне: СМИ назвали признаки : Слово і Діло 13:41
- 30 марта 2023 12:38 Китай готовится к войне: СМИ раскрыло вероятные планы Си Цзиньпина : Gazeta.ua 13:36
- Си Цзиньпин готовит Китай к войне, - Foreign Affairs : Еспресо TV 13:34
- Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне : Версии.com 13:29
- Си Цзиньпин готовит Китай к войне - СМИ : UA.News 13:25
- Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне, - СМИ : Судово-юридична газета 13:18
- Си Цзиньпин заявил о подготовке Китая к войне, - Foreign Affairs : Фокус 13:05
- Си Цзиньпин объявил о подготовке Китая к войне - Foreign Affairs : Главред 12:35
- Китай готовится к войне - Foreign Affairs : ТСН.ua 12:16
- Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне : Новости N 12:09
- 30.03.2023 11:54 Си Цзиньпин признался в подготовке Китая к войне : ДонПресс 12:03
- Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне, - Foreign Affairs : РБК-Україна 12:01
- Китай готовится к войне и намерен увеличить оборонный бюджет, - Foreign Affairs : 24 канал 11:00