"Кидали" на почти 100 тыс грн родственников военнопленных: в Ровенской области разоблачены преступники (25)

СтопКор 2023.03.30 17:41

Получив деньги, злоумышленники сразу же прекращали общение с потерпевшими, после чего больше не выходили на связь Софья Донцова 30.03.2023 17:25 В Ровенской области СБУ и Нацполиция разоблачили мошенников, которые, находясь в исправительной колонии, выдумывали деньги у родных пропавших без вести украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Известно, что организаторами преступной схемы стали 3 заключенных в