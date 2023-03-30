"Кидали" на почти 100 тыс грн родственников военнопленных: в Ровенской области разоблачены преступники (25)

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- Март, 30 в 13:06 Выманивали деньги у родственников военнопленных: заключенных Ровенской колонии уличили в мошенничестве : ICTV Факти 13:36
- 30 марта 2023 12:48 Зэки выманили у родственников военнопленных более 100 тыс. грн : Gazeta.ua 13:36
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