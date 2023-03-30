Повысить темпы мобилизации: в Украине могут создать реестр "уклонистов" (34)

- В Украине планируют создать реестр уклонистов : Преступности.нет 17:39
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- Доска позора? У Зеленского хотят создать публичный реестр уклонистов от мобилизации : Cxid.info 17:18
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- Повысить темпы мобилизации: в Украине могут создать реестр "уклонистов" : Vesti.ua 16:43
- Доска позора? У Зеленского хотят создать публичный реестр уклонистов от мобилизации : Телеграф.com.ua 16:42
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- На уклонистов собираются давить общественным мнением : UA-Reporter.com 16:25
- В Украине может появиться реестр "уклонистов": Вениславский рассказал подробности : Судово-юридична газета 16:19
- В Украине хотят создать реестр "уклонистов" : Bigmir)net Финансы 16:13
- В Украине хотят создать открытый реестр "уклонистов" : Бессарабiя.UA 16:13
- Март, 30 в 16:02 В Украине может появиться публичный реестр уклонистов : ICTV Факти 16:06
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- В Украине может появиться открытый реестр уклонистов : Новини Live 15:56
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- В Раде хотят создать "реестр уклонистов". Нардеп рассказал, кто туда может попасть : Страна.ua 15:31
- 30 марта 2023, 14:57 В Украине планируется создать реестр "уклонистов". Как он будет работать : Dev.ua 15:20
- Реестр "уклонистов" готовятся создать в Украине, как он будет работать: "Если не явился в военкомат..." : Politeka 15:10
- В Украине хотят создать реестр "уклонистов" : Головне в Україні 15:06
- В Украине хотят создать реестр "уклонистов". Как он будет работать? : Громадське телебачення 15:06
- Уклонистов возьмут на заметку: готовится реестр : From-UA.com 15:05
- В Украине может появиться реестр "уклонистов" : 24 канал 15:00
- В Украине может появиться "реестр уклонистов" : Одесса Медиа 14:58
- В Раде хотят создать публичный реестр уклонистов: как это будет работать : ТСН.ua 14:46
- В Украине хотят создать "реестр уклонистов": нардеп рассказал, кто туда попадет : Журнал Житомира 14:39
- В Украине появится реестр "уклонистов" : Lenta.ua 14:37
- Всеобщая мобилизация в Украине: в Верховной Раде готовят публичный реестр уклонистов : Today.ua 14:22
- В Раде готовят законопроект о "реестре уклонистов" : Слово і Діло 14:11
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