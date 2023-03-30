Повысить темпы мобилизации: в Украине могут создать реестр "уклонистов" (34)

Vesti.ua 2023.03.30 16:43

Наталия Левченко 30 марта 2023, 16:13 В Верховной Раде проект закона еще не зарегистрирован В Украине планируют создать открытый реестр "уклонистов", где будут указаны личные данные военнообязанных, которые не явились в ТЦК после получения повестки. Об этом сообщил член Комитета по нацбезопасности обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "Фокусу". На данный момент нардеп работает над законопроектом, которым предлагается