В Украине вынесен первый приговор за депортацию из Крыма: детали (20)

- В Украине впервые вынесли приговор за депортацию мирного населения из Крыма : Преступности.нет 20:09
- В Украине вынесен первый приговор за депортацию из Крыма: детали : ПрессОрг24 19:43
- В Украине впервые вынесли приговор за депортацию гражданского населения из Крыма : Front News International 19:28
- В Украине вынесли первый приговор за депортацию населения из Крыма: 10 лет получила "судья" Лариса Лихачева : Судово-юридична газета 19:19
- В Украине вынесен первый приговор судьи за депортацию гражданского населения из Крыма : Еспресо TV 19:04
- В Украине впервые вынесли приговор о депортации гражданского населения из Крыма : RegioNews 18:40
- Вынесен первый приговор за депортацию гражданского населения из Крыма : Матриця свободи 18:38
- В Украине вынесли первый приговор за депортацию гражданского населения из Крыма : Lenta.ua 18:37
- В Украине вынесли первый приговор за депортацию гражданских из Крыма - к 10 годам приговорили "судью" : Громадське телебачення 18:36
- "Судье" оккупантов Крыма дали срок за депортацию гражданского населения : UA.News 18:25
- 30 марта 2023, 17:54 В Украине вынесен первый приговор за депортацию из Крыма: детали : Українські національні новини 18:14
- В Украине вынесен первый приговор за депортацию населения из Крыма : УНИАН 18:14
- В Украине вынесен первый приговор за депортацию населения из Крыма : MY.UA 18:09
- Март, 30 в 17:37 В Украине впервые вынесли приговор за депортацию гражданского населения из Крыма : ICTV Факти 18:06
- В Украине вынесли первый приговор за депортацию населения из Крыма : New Voice 17:46
- В Украине вынесен первый приговор за незаконную депортацию украинских граждан из Крыма: оккупационная "судья" получила 10 лет : Центр журналистских расследований 17:36
- "Прецедент в правовой системе". Суд в Украине вынес первый приговор за депортацию из оккупированного Крыма : Гордон 17:35
- В Украине впервые вынесли приговор за депортацию гражданского населения из Крыма : РБК-Україна 17:31
- Украинский суд вынес первый приговор за депортацию из оккупированного Крыма : Українська правда 16:39