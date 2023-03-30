В Украине вынесен первый приговор за депортацию из Крыма: детали (20)

ПрессОрг24 2023.03.30 19:43

30 Мар, 17:54 Судью, которая причастна к депортации крымчанина с территории временно оккупированного полуострова, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Это первый в Украине приговор за депортацию гражданских из Крыма, передает УНН со ссылкой на прокуратуру АР Крыма. Детали По данным правоохранителей, после оккупации полуострова "судья" перешла на службу в незаконно созданные судебные органы и заняла руководящую должность