Путин подписал указ о весеннем призыве: в армию пойдут 147 тыс. россиян (19)

Головне в Україні 2023.03.30 20:35

30 марта 2023 20:12 Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, в рамках которого с 1 апреля по 15 июля в армию должно вступить 147 тысяч россиян. Об этом пишут пропагандистские СМИ. "Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу, согласно которому в ВС РФ с 1 апреля по 15 июля призовут 147 тыс.