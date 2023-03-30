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Путин подписал указ о весеннем призыве: в армию пойдут 147 тыс. россиян

Путин подписал указ о весеннем призыве: в армию пойдут 147 тыс. россиян (19)

Головне в Україні 2023.03.30 20:35
30 марта 2023 20:12 Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, в рамках которого с 1 апреля по 15 июля в армию должно вступить 147 тысяч россиян. Об этом пишут пропагандистские СМИ. "Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу, согласно которому в ВС РФ с 1 апреля по 15 июля призовут 147 тыс.
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