Путин подписал указ о весеннем призыве: в армию пойдут 147 тыс. россиян (19)

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- Путин решил призвать в армию еще около 150 тысяч россиян : Online.ua 20:59
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- Путин объявил весенний призыв на военную службу: что известно : ТСН.ua 20:31
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- Путин решил призвать в армию еще около 150 тысяч россиян : РБК-Україна 20:01
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