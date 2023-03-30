Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в последний день марта (1)

НБН 2023.03.30 21:38
Перед самым уик-эндом, над Украиной нависнет атмосферный фронт, пришедший с
западного направления.
Віталій Шульгін
30/03/2023
О том, что эта воздушная масса принесет на территорию нашей страны немного
влажных осадков, которые поначалу пройдут над западной и северной, к
середине дня дойдут до центральной части Украины, а потом заденут Одесскую
и Николаевскую области, информирует "НБН, основываясь на прогнозе погодных
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