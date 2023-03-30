Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в последний день марта (1)

НБН 2023.03.30 21:38

Перед самым уик-эндом, над Украиной нависнет атмосферный фронт, пришедший с западного направления. Віталій Шульгін 30/03/2023 О том, что эта воздушная масса принесет на территорию нашей страны немного влажных осадков, которые поначалу пройдут над западной и северной, к середине дня дойдут до центральной части Украины, а потом заденут Одесскую и Николаевскую области, информирует "НБН, основываясь на прогнозе погодных