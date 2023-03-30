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Украинские защитники за день отразили 47 атак россиян на востоке - сводка Генштаба

Украинские защитники за день отразили 47 атак россиян на востоке - сводка Генштаба (2)

Online.ua 2023.03.30 19:59
30 марта, 19:36 В течение 30 марта Силы обороны Украины отразили 47 российских атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка. Источник: Генштаб ВСУ Украинские защитники за день отразили 47 атак россиян на востоке В течение суток российские войска нанесли один ракетный и три авиационных
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2023.03.31 (2)

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