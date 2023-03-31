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В МИД Канады поздравили Финляндию с ратификацией вступления в НАТО

В МИД Канады поздравили Финляндию с ратификацией вступления в НАТО (16)

UA.News 2023.03.31 08:25
Ольга Коваль 31 Березня 2023 07:39 Министерство иностранных дел Канады приветствовали ратификацию вступления Финляндии в НАТО. Об этом сообщает в Твиттер министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. В Канаде приветствовали решение Турции ратифицировать заявку о вступлении Финляндии в НАТО и призвали как можно быстрее принять в Североатлантический альянс Швецию. "Канада была первым государством, которое ратифицировало вступление
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2023.03.31 (16)

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