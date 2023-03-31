Март, 31 в 0:24 Кабмин решил, как планирует байкотировать участие россиян при отборе на Олимпиаду-2024 (8)

2023.03.31 (8)2023.03.30 (30) →
- Украина будет бойкотировать отборочные соревнования к ОИ-2024, где будут представлены спортсмены из России : UA-Футбол 00:42
- Март, 31 в 0:24 Кабмин решил, как планирует байкотировать участие россиян при отборе на Олимпиаду-2024 : ICTV Факти 00:36
- 31 марта 2023 00:10 Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, на которых будут россияне - Кабмин : Gazeta.ua 00:36
- 31.03.23 00:04 Украина будет бойкотировать соревнования, где будут атлеты из России, - решение Кабмина : Цензор.Нет 00:32
- Украина будет бойкотировать соревнования с участием спортсменов из РФ и Беларуси - решение Кабмина : ТСН.ua 00:16
- Украина будет бойкотировать соревнования, на которых выступят спортсмены из РФ или Беларуси, - решение правительства : Еспресо TV 00:04
- Касается и Олимпиады. Украинским спортсменам запретили участие в турнирах с атлетами из России и Беларуси : Страна.ua 00:01
- Решение правительства: Украина будет бойкотировать соревнования с участием спортсменов из России и Белоруссии : 24 канал 00:00