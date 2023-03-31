Март, 31 в 0:24 Кабмин решил, как планирует байкотировать участие россиян при отборе на Олимпиаду-2024 (8)

ICTV Факти 2023.03.31 00:36

Илья Нежигай, Фото: Getty Images, Depositphotos Украинские спортсмены смогут принять участие в тех отборочных турнирах на Олимпийские игры в Париже, где не будет россиян. Об этом в разговоре с ведущей Вікна-новини Яной Брензей заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в рамках национального телемарафона Єдині новини. - На заседании правительства принято протокольное решение по предложению