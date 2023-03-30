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"Пусть вернут средства": Митрополит Павел планирует через суд "вернуть" деньги, потраченные на Лавру

"Пусть вернут средства": Митрополит Павел планирует через суд "вернуть" деньги, потраченные на Лавру (1)

Politeka 2023.03.30 15:40
Митрополит Павел (УПЦ МП) заявил, что планирует через суд вернуть деньги. сегодня, 15:35 29 марта закончился срок договора национального заповедника "Киево- Печерская лавра" с УПЦ МП, передает "Апостроф", Однако московский патриархат не торопиться выселяться из святыни, а также планирует "вернуть" деньги, якобы потраченные на Лавру. Об этом заявил наместник монастыря Павел, известный украинцам как "Паша Мерседес".
ЛАВРА, ЗАПОВЕДНИК, ПАТРИАРХАТ, ВЫСЕЛЕНИЕ, СУД, ИСК, Ткаченко, Киев, Украина, Москва, Россия
2023.03.31 (1)

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