"Пусть вернут средства": Митрополит Павел планирует через суд "вернуть" деньги, потраченные на Лавру (1)

Politeka 2023.03.30 15:40
Митрополит Павел (УПЦ МП) заявил, что планирует через суд вернуть деньги.
сегодня, 15:35
29 марта закончился срок договора национального заповедника "Киево-
Печерская лавра" с УПЦ МП, передает "Апостроф",
Однако московский патриархат не торопиться выселяться из святыни, а также
планирует "вернуть" деньги, якобы потраченные на Лавру.
Об этом заявил наместник монастыря Павел, известный украинцам как "Паша
Мерседес".
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