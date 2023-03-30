"Пусть вернут средства": Митрополит Павел планирует через суд "вернуть" деньги, потраченные на Лавру (1)

Politeka 2023.03.30 15:40

Митрополит Павел (УПЦ МП) заявил, что планирует через суд вернуть деньги. сегодня, 15:35 29 марта закончился срок договора национального заповедника "Киево- Печерская лавра" с УПЦ МП, передает "Апостроф", Однако московский патриархат не торопиться выселяться из святыни, а также планирует "вернуть" деньги, якобы потраченные на Лавру. Об этом заявил наместник монастыря Павел, известный украинцам как "Паша Мерседес".