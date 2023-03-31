Финляндия таки станет членом НАТО (20)

Фраза.ua 2023.03.31 10:28

Агата Кловская "Фраза" Редактор 31.03.23 09:56 Главное: Финляндия все же сможет стать членом НАТО. Получен "зеленый свет" от Туруции. Детали: Финляндия получила "зеленый свет" от Турции на членство в НАТО. Больше препятствий на пути в Альянс нет. Накануне Генеральная ассамблея парламента Турции одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО. В пресс-службе органа поведали, что законопроект, утверждающий вступление