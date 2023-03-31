Финляндия таки станет членом НАТО (20)

2023.03.31 (20)2023.03.30 (2) →
- Финляндия таки станет членом НАТО : Фраза.ua 10:28
- 31 марта, 09:58 Парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО : Dumskaya.net 10:03
- Столтенберг: НАТО станет сильнее и безопаснее, благодаря Финляндии : Kherson.life 09:58
- Турция ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО : Lenta.ua 09:37
- Парламент Турции ратифицировал протокол вступления Финляндии в НАТО : Хвиля 09:36
- 31.03.2023 09:24 Финляндия в НАТО: Турция ратифицировала присоединение Финляндии к Альянсу : ДонПресс 09:33
- Турция последней одобрила вступление Финляндии в НАТО : Антикор.com.ua 09:12
- 31.03.23 08:46 Турция согласовала вступление Финляндии в НАТО : Цензор.Нет 09:02
- Швеция подождет: турецкий парламент ратифицировал заявку Финляндии в НАТО : Новини Live 08:56
- Парламент Турции ратифицировал протокол вступления Финляндии в НАТО : РІА Мелітополь 08:40
- Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО : Головне в Україні 08:35
- Турция последней одобрила вступление Финляндии в НАТО : УП Європейська правда 02:04
- Парламент Турции одобрил протокол о вступлении Финляндии в НАТО : ПрессОрг24 01:43
- Больше нет препятствий: парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО, - СМИ : Фокус 01:34
- Парламент Турции проголосовал за вступление Финляндии в НАТО : Регион Киев Медиа 01:09
- Парламент Турции проголосовал за вступление Финляндии в НАТО : NewsSky.com.ua 00:53
- 31 марта 2023, 00:38 Парламент Турции одобрил протокол о вступлении Финляндии в НАТО : Українські національні новини 00:43
- Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО : Українська правда 00:40
- Парламент Турции наконец-то голосовал за присоединение Финляндии к НАТО: какой результат : 24 канал 00:30
- Парламент Турции ратифицировал протокол вступления Финляндии в НАТО, - Anadolu : РБК-Україна 00:16