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Финляндия таки станет членом НАТО

Финляндия таки станет членом НАТО (20)

Фраза.ua 2023.03.31 10:28
Агата Кловская "Фраза" Редактор 31.03.23 09:56 Главное: Финляндия все же сможет стать членом НАТО. Получен "зеленый свет" от Туруции. Детали: Финляндия получила "зеленый свет" от Турции на членство в НАТО. Больше препятствий на пути в Альянс нет. Накануне Генеральная ассамблея парламента Турции одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО. В пресс-службе органа поведали, что законопроект, утверждающий вступление
ВСТУПЛЕНИЕ, ФИНЛЯНДИЯ, ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ШВЕЦИЯ, ПРОТОКОЛ, Финляндия, Турция, Швеция, HU, Украина, Россия, Анкара
2023.03.31 (20)

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