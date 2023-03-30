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Электронный рецепт на лекарства: когда он нужен и как получить (2)

Парламент.UA 2023.03.30 23:39
С апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту Автор: Инна Боровик 30 марта 2023, 22:22 Содержание Нужен ли для всех лекарств рецепт Какое лекарство является рецептурным Как узнать, является ли конкретное лекарственное средство рецептурным Что делать при постоянном приеме рецептурных препаратов Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных
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2023.03.31 (2)

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