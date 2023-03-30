Электронный рецепт на лекарства: когда он нужен и как получить (2)

Парламент.UA 2023.03.30 23:39
С апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по
бумажному, но и по электронному рецепту
Автор: Инна Боровик
30 марта 2023, 22:22
Содержание Нужен ли для всех лекарств рецепт Какое лекарство является
рецептурным Как узнать, является ли конкретное лекарственное средство
рецептурным Что делать при постоянном приеме рецептурных препаратов
Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных
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