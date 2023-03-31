23:13 30.03.2023 В Харькове вследствие обстрелов поврежден частный дом и два автомобиля (8)

Интерфакс-Україна 2023.03.31 00:00

В результате вражеских обстрелов ракетами С-300 по Харькове в одном из районом города поврежден частный дом и два автомобиля, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. "По предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля", - написал он в телеграм-канале. По его словам, пока без пострадавших.