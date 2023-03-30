23:36 29.03.2023 Премьеры Словении и Хорватии планируют совместный визит в Украину (39)

Интерфакс-Україна 2023.03.30 00:15

Премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович могут вместе посетить Киев в ближайшее время, сообщил журналистам словенский премьер на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой в среду по итогам переговоров. Пленкович добавил, что две страны имеют очень схожие взгляды на ситуацию в Украине. Премьер-министр Хорватии находится с рабочим визитом в Словении.