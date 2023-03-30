23:36 29.03.2023 Премьеры Словении и Хорватии планируют совместный визит в Украину (39)

2023.03.31 (39)2023.03.30 (6) →
- Президент Молдовы прибыла в Украину : Версии.com 14:29
- Словения поможет Украине восстановить один из городов : Фраза.ua 14:28
- Президент Молдовы прибыла в Украину : FinOboz 14:26
- В Украину прибыла президент Молдовы Майя Санду : UA.News 14:25
- Два президента и три премьера почтили память жертв российских окупантов в Буче : UA.News 14:25
- В Украину приехали премьеры 3 стран : Ukraine open for business 14:19
- Президент Молдовы приехала в Украину. Фото : Страна.ua 14:16
- Президент Молдовы Санду прибыла в Украину : ТСН.ua 14:16
- 13:54 31.03.2023 Президент Молдовы прибыла в Украину : Интерфакс-Україна 14:15
- 31 марта 2023, 13:55 Президент Молдовы Санду в Украине - СМИ : Українські національні новини 14:13
- Зеленский вместе с европолитиками прибыл в Бучу в годовщину деоккупации : Vesti.ua 14:13
- Премьер Словении заявил о заинтересованности в восстановлении Изюма : Харків Тimes 14:13
- Президент Молдовы прибыла с визитом в Украину ко дню деоккупации Бучи, - СМИ : РБК-Україна 13:46
- Премьеры Словакии, Хорватии и Словении прибыли в Украину : ПрессОрг24 13:43
- Зеленский встретился с премьером Словении в Киеве - обсудили восстановление Изюма : ОстроВ 13:39
- В Киев приехали премьеры Словакии, Словении и Хорватии: подробности : Bigmir)net Новини 13:38
- Словения готова восстановить Изюм - премьер : Bigmir)net Новини 13:38
- 31 марта 2023 13:12 Зеленский встретился с премьером Словении: о чем говорили : Gazeta.ua 13:35
- Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину: какова цель визита : 24 канал 13:30
- Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли на украинский саммит : UA.News 13:25
- В Украину в годовщину освобождения Бучи прибыли с визитом премьеры Словакии, Словении и Хорватии. Фото : MY.UA 13:09
- Словения заинтересована в восстановлении Изюма - премьер республики : Медиа-группа Объектив 13:09
- Зеленский и премьер-министр Словении встретились в Киеве : ДнепрCity.net 13:03
- В Украину прибыли премьеры трех славянских стран Евросоюза : Новини Live 12:56
- Зеленский и премьер-министр Словении встретились в Киеве : РБК-Україна 12:46
- Март, 31 в 12:28 Премьер Словении на встрече с Зеленским выразил заинтересованность в восстановлении Изюма : ICTV Факти 12:36
- 11:24 31.03.2023 Премьер-министры Словакии, Хорватии и Словении прибыли в Украину : Интерфакс-Україна 12:15
- 11:54 31.03.2023 Премьер Словении на встрече с Зеленским заявил о заинтересованности в восстановлении Изюма Харьковской области : Интерфакс-Україна 12:15
- Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину на саммит по случаю деоккупации Бучи : Антикор.com.ua 12:13
- В Украину на саммит по случаю деоккупации Бучи прибыли премьеры Словакии, Словении и Хорватии : ОстроВ 12:09
- Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину на саммит по случаю деоккупации Бучи : УП Європейська правда 12:04
- Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину на саммит ко дню деоккупации Бучи : ДнепрCity.net 12:03
- Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину : Vesti.ua 11:43
- 31 марта 2023, 11:30 Премьеры Словакии, Хорватии и Словении прибыли в Украину : Українські національні новини 11:43
- Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину с неанонсированным визитом : ТСН.ua 11:31
- Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину на саммит ко дню деоккупации Бучи : РБК-Україна 11:31
- Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину на саммит по случаю деоккупации Бучи : Front News International 11:28
- лавров собирается с визитом в Турцию : UA.News 11:25