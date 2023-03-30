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Фокус: Украина

Кремль признал потерю последнего союзника в Европе: Россия объявила Венгрию "недружественной" страной

Кремль признал потерю последнего союзника в Европе: Россия объявила Венгрию "недружественной" страной (1)

Николаевские новости 2023.03.30 14:55
30.03.2023 13:00 Российские власти признали потерю последнего "союзника" в Евросоюзе, который раз за разом тормозил или блокировал санкции за вторжение в Украину. Венгрия, которая продолжает закупать российский газ и получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", включена в перечень "недружественных стран", сообщил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов. "Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами
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2023.03.31 (1)

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