Кремль признал потерю последнего союзника в Европе: Россия объявила Венгрию "недружественной" страной (1)

Николаевские новости 2023.03.30 14:55

30.03.2023 13:00 Российские власти признали потерю последнего "союзника" в Евросоюзе, который раз за разом тормозил или блокировал санкции за вторжение в Украину. Венгрия, которая продолжает закупать российский газ и получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", включена в перечень "недружественных стран", сообщил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов. "Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами