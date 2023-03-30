В Швейцарии вынесли приговор банкирам за помощь "кошельку Путина" (2)

МИГ Запоріжжя 2023.03.30 17:48

30/03/2023 Среди осужденных - один швейцарец. В Швейцарии осудили четверых банкиров за помощь близкому другу президента РФ Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину перевести деньги на банковские счета. В 2022 году власти Швейцарии ввели против музыканта санкции, назвав его "кошельком Путина". Как пишет Reuters, разместить миллионы франков на счетах в швейцарских банках в период с 2014 по 2016 год Ролдугину помогали трое россиян и один