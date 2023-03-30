В Швейцарии вынесли приговор банкирам за помощь "кошельку Путина" (2)

МИГ Запоріжжя 2023.03.30 17:48
30/03/2023
Среди осужденных - один швейцарец.
В Швейцарии осудили четверых банкиров за помощь близкому другу президента
РФ Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину перевести деньги на
банковские счета.
В 2022 году власти Швейцарии ввели против музыканта санкции, назвав его
"кошельком Путина".
Как пишет Reuters, разместить миллионы франков на счетах в швейцарских
банках в период с 2014 по 2016 год Ролдугину помогали трое россиян и один
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