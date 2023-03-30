Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину (1)

UA-Футбол 2023.03.30 16:42
30 марта 2023, четверг. 16:15 Такую информацию дают у бизнесмена Фото: із відкритих джерел Суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена, владельца "Восрклы" Константина Жеваго Об этом сообщила пресс-служба Жеваго в комментарии УП. Отмечается, что суд принял решение 30 марта "после тщательного рассмотрения всех материалов дела, с учетом всех доказательств и аргументов, которые
ЖЕВАГО, ЭКСТРАДИЦИЯ, СУД, УКРАИНА, НЕОБОСНОВАННОСТЬ, ФРАНЦИЯ, Жеваго, Финансы и кредит, Финансы и Кредит, Украина, Франция
2023.03.31 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023