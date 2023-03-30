Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину (1)

UA-Футбол 2023.03.30 16:42
30 марта 2023, четверг. 16:15 Такую информацию дают у бизнесмена
Фото: із відкритих джерел
Суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об
экстрадиции украинского бизнесмена, владельца "Восрклы" Константина Жеваго
Об этом сообщила пресс-служба Жеваго в комментарии УП.
Отмечается, что суд принял решение 30 марта "после тщательного рассмотрения
всех материалов дела, с учетом всех доказательств и аргументов, которые
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