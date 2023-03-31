"Большое" наступление России стало "пшиком", но она имеет силы воевать еще несколько лет - ГУР (1)

Версии.com 2023.03.30 17:28
Анонсированное россиянами "большое" наступление в итоге оказалось "пшиком".
Однако страна-агрессор все еще имеет ресурсы на ведение войны в 2023 году
и, возможно, в 2024-м.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного
управления разведки Минобороны Андрея Черняка в интервью "Укринформу".
"Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести
стратегические наступательные операции.
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