"Большое" наступление России стало "пшиком", но она имеет силы воевать еще несколько лет - ГУР (1)

Версии.com 2023.03.30 17:28

Анонсированное россиянами "большое" наступление в итоге оказалось "пшиком". Однако страна-агрессор все еще имеет ресурсы на ведение войны в 2023 году и, возможно, в 2024-м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Черняка в интервью "Укринформу". "Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции.