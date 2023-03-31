Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Большое" наступление России стало "пшиком", но она имеет силы воевать еще несколько лет - ГУР (1)

Версии.com 2023.03.30 17:28
Анонсированное россиянами "большое" наступление в итоге оказалось "пшиком". Однако страна-агрессор все еще имеет ресурсы на ведение войны в 2023 году и, возможно, в 2024-м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Черняка в интервью "Укринформу". "Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции.
ЧЕРНЯК, АГРЕССОР, ОККУПАНТ, КОНТРМЕРА, НАСТУПЛЕНИЕ, РОССИЯ, Черняк, Россия, Донецк, Луганск, Украина
2023.03.31 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023