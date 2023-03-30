Россия опрокидывала военных в Украину на гражданских самолетах - СБУ (2)

ТСН.ua 2023.03.30 19:01
Игорь Бережанский
18:39, 30.03.23
Для этого глава Росавиации привлек четыре российских авиакомпании.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе Росавиации
Александру Нерадько, предоставившему гражданские самолеты для опрокидывания
в Украину российских военных.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
В сообщении указывается, что сотрудники СБУ собрали достаточно
доказательств того, что глава Росавиации Александр Нерадько помогал
ПОДОЗРЕНИЕ, ПЛАТОВ, БОЕПРИПАСЫ, АГРЕССОР, ФРОНТ, РАЗВЯЗЫВАНИЕ, Нерадько
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