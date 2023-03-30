В ОБСЕ поддержали расследование депортации и перемещения украинских детей (1)

Громадське телебачення 2023.03.30 22:06
Ирина Ситникова 30 Марта 2023 21:51
45 стран-участниц ОБСЕ задействовали так называемый Московский механизм для
расследования принудительного перемещения украинских детей по россии.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.
Московский механизм - специальный механизм ОБСЕ, принятый в 1991 году,
который позволяет направлять миссии экспертов для оказания помощи
государствам-участникам в решении конкретного вопроса или проблемы,
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, Верещук
, Москва
, Украина
, Россия