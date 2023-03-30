В ОБСЕ поддержали расследование депортации и перемещения украинских детей (1)

Громадське телебачення 2023.03.30 22:06

Ирина Ситникова 30 Марта 2023 21:51 45 стран-участниц ОБСЕ задействовали так называемый Московский механизм для расследования принудительного перемещения украинских детей по россии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции. Московский механизм - специальный механизм ОБСЕ, принятый в 1991 году, который позволяет направлять миссии экспертов для оказания помощи государствам-участникам в решении конкретного вопроса или проблемы,