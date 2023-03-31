Взяли с поличным: начальница Житомирской таможни задержана за систематическую коррупцию (28)

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- СБУ разоблачила начальницу Житомирской таможни на системных поборах бизнеса - фото : ЛІГАБізнесІнформ 12:46
- Взяли с поличным: начальница Житомирской таможни задержана за систематическую коррупцию : Апостроф 12:45
- 31 марта 2023 11:26 Поймали с поличным: руководство таможни погорело на систематической коррупции : Gazeta.ua 12:35
- Попались на "горячем": СБУ разоблачила начальницу Житомирской таможни на коррупции (фото) : Фокус 12:35
- Облагала данью бизнесменов: в СБУ подтвердили задержание начальницы Житомирской таможни (фото) : Факти 12:34
- Организовала схему побора взяток с бизнесменов: СБУ разоблачила руководительницу Житомирской таможни : 24 канал 12:30
- На взятке попалась начальница Житомирской таможни : UA.News 12:25
- Начальницу Житомирской таможни разоблачили на системной коррупции - СБУ : Деньги.ua 12:20
- СБУ разоблачила руководство Житомирской таможни на системной коррупции : Судово-юридична газета 12:19
- Руководство Житомирской таможни задержали по подозрению в систематическом взяточничестве : New Voice 12:16
- СБУ задержала на взятках начальницу Житомирской таможни : Vesti.ua 12:14
- На Житомирщине разоблачена на взятке начальница таможни: задержали "на горячем" - детали : СтопКор 12:12
- СБУ задержали начальницу Житомирской таможни на взятке : Bigmir)net Новини 12:09
- Руководительница Житомирской таможни и ее сообщники задержаны за получение взяток : Матриця свободи 12:09
- Начальница Житомирской таможни разоблачена в системной коррупции: "облагала данью" местных бизнесменов - СБУ : ОстроВ 12:09
- Март, 31 в 11:58 Облагали "данью" бизнесменов: СБУ разоблачила масштабную коррупцию на Житомирской таможне : ICTV Факти 12:06
- 31 марта 2023, 11:45 Глава Житомирской таможни арестована: чиновницу обвиняют в "системной коррупции" : Диалог.ua 12:03
- СБУ задержала на взятке главу Житомирской таможни. Фото : Страна.ua 12:01
- Начальницу таможни целой области поймали на взятке (фото) : Телеграф.com.ua 11:42
- СБУ задержала начальницу Житомирской таможни : RegioNews 11:40
- 31.03.2023 10:42 СБУ разоблачила начальницу Житомирской таможни на системной коррупции : Житомир Ньюс 11:36
- 31 марта 2023 11:25 Поймали с поличным: руководство таможни погорело на системной коррупции : Gazeta.ua 11:35
- 31.03.23 11:10 Начальницу Житомирской таможни разоблачили на системной коррупции, - СБУ. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 11:32
- СБУ задержала начальницу Житомирской таможни на взятке : РБК-Україна 11:16
- 31 марта 2023, 10:58 Начальницу Житомирской таможни разоблачили на системной коррупции - СБУ : Українські національні новини 11:13
- Силовики задержали руководительницу Житомирской таможни : Українська правда 11:09
- СБУ задержала на взятке руководительницу таможни Житомирской области (ФОТО) : Lenta.ua 11:07