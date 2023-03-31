Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Взяли с поличным: начальница Житомирской таможни задержана за систематическую коррупцию

Взяли с поличным: начальница Житомирской таможни задержана за систематическую коррупцию (28)

Апостроф 2023.03.31 12:45
пятница, 31 марта 2023, 12:30 На Львовщине таможенник погорел на взятках за ввоз авто, а руководство Житомирской таможни систематически "облагало данью" местных бизнесменов, привлекая, как посредников, к противоправной деятельности одного из начальников отделов, а также местного брокера. Как информирует Служба безопасности, чиновники требовали неправомерную выгоду из бизнесменов, импортировавших в Украину разнообразные товары.
ВЗЯТКА, ТАМОЖНЯ, НАЧАЛЬНИЦА, БРОКЕР, ФИГУРАНТ, ВЫГОДА, Ильинская, Житомир, Украина, Киев
2023.03.31 (28)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023