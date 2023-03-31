Правительство упростило ввоз в Украину товаров, необходимых для производства беспилотников (10)

2023.03.31 (10)2023.03.30 (6) →
- 31 марта 2023, 09:15 Чиновники упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников в Украину : Dev.ua 09:20
- 31 марта 2023, 08:57 Правительство упростило процедуру ввоза комплектующих для беспилотников : Українські національні новини 09:13
- Правительство упростило процедуру ввоза систем связи, телеметрии и других товаров для фронта : Fin.org.ua 08:34
- Правительство упростило процедуру ввоза систем связи, телеметрии и других товаров для фронта : Укрудпром 07:42
- Кабмин упростил процедуру ввоза комплектующих для беспилотников : FinOboz 06:26
- Правительство упростило процедуру ввоза комплектующих для беспилотников : Преступности.нет 05:39
- 01:31 31.03.2023 Кабмин упростил процедуру ввоза комплектующих для беспилотников : Интерфакс-Україна 02:00
- Правительство упростило ввоз в Украину товаров, необходимых для производства беспилотников : Громадське телебачення 01:36
- Кабмин упростил процедуру ввоза комплектующих для БпЛА в Украину во время военного положения, - министр Федоров : Obozrevatel 00:31
- В Украине упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников, - Федоров : Новини Live 23:56