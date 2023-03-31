Правительство упростило ввоз в Украину товаров, необходимых для производства беспилотников (10)

Громадське телебачення 2023.03.31 01:36

Денис Булавин 31 Марта 2023 01:14 Правительство 30 марта приняло постановление, которым отменило необходимость получения заключения от Службы безопасности Украины при ввозе в Украину необходимых для производства беспилотников компонентов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что такое упрощение процедуры произошло при поддержке СБУ.