В Украине изменили правила отпуска медпрепаратов: что с апреля будут продавать только по рецепту (15)

2023.03.31 (15)2023.03.30 (2) →
- Для всех рецептурных лекарств с 1 апреля вводится обязательный е-рецепт : Vesti.ua 12:43
- 31.03.2023 12:31 Названы препараты, которые теперь в Украине нельзя будет купить без рецептов : ДонПресс 12:33
- Корвалол, Нимесил и противозачаточные: какие лекарства с апреля днепряне могут купить только по рецепту : DnerpNews.info 12:30
- Е-рецепт: с 1 апреля 2023 в Украине большинство популярных лекарств будут продавать при предъявлении спецкода : Фраза.ua 12:28
- Нимесил, Корвалол и спирт: какие лекарства будут отпускаться по рецепту с 1 апреля : УНИАН 11:43
- В Украине изменили правила отпуска медпрепаратов: что с апреля будут продавать только по рецепту : НБН 11:38
- От Нимесила до Виагры. Полный список лекарств, на которые с 1 апреля нужен рецепт : РБК-Україна 11:31
- Корвалол, Нимесил и противозачаточные: какие лекарства с апреля днепряне могут купить только по рецепту : ДнепрCity.net 11:03
- "Нимесил" и анальгин по рецепту. С 1 апреля свободный доступ ко многим препаратам в аптеках ограничат : Страна.ua 11:01
- С апреля еще больше лекарства будут продавать по рецепту: перечень : 24 канал 11:00
- 10:29 31.03.2023 С 1 апреля заработают е-рецепты на лекарства : Петр и Мазепа 10:39
- С 1 апреля украинцы будут покупать лекарства только по электронному рецепту : Lenta.ua 10:07
- "Корвалол", "Нимесил" и противозачаточные средства: какие лекарства с апреля можно купить только по рецепту : РІА Мелітополь 08:40
- "Корвалол", "Нимесил" и противозачаточные: какие лекарства с апреля можно купить только по рецепту : Новости N 08:38
- Обезболивающее и препараты от давления. Список лекарств, для приобретения которых с 1 апреля требуется рецепт от врача : New Voice 07:16