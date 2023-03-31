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В Украине изменили правила отпуска медпрепаратов: что с апреля будут продавать только по рецепту (15)

НБН 2023.03.31 11:38
Со следующего месяца украинцы столкнутся с определенными трудностями, если пожелают приобрести обычное лекарство. Віталій Шульгін 31/03/2023 О том, что с текущего апреля список рецептурных медпрепаратов существенно расширят, но одновременно с электронной формой разрешения на отпуск лекарств, пока идет война с РФ, будет действовать и бумажный вариант рецепта, пишет "НБН, ссылаясь на материал "Эспрессо.
РЕЦЕПТ, ТАБЛЕТКА, АМПУЛА, ЛЕКАРСТВО, ПРЕПАРАТ, АНАЛЬГИН, Украина
2023.03.31 (15)

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