В Украине изменили правила отпуска медпрепаратов: что с апреля будут продавать только по рецепту (15)

НБН 2023.03.31 11:38

Со следующего месяца украинцы столкнутся с определенными трудностями, если пожелают приобрести обычное лекарство. Віталій Шульгін 31/03/2023 О том, что с текущего апреля список рецептурных медпрепаратов существенно расширят, но одновременно с электронной формой разрешения на отпуск лекарств, пока идет война с РФ, будет действовать и бумажный вариант рецепта, пишет "НБН, ссылаясь на материал "Эспрессо.