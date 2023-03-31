Впервые в истории США: суд решил предъявить обвинение экс-президенту Дональду Трампу (18)

Главред 2023.03.31 08:05

31 марта 2023, 07:53 Суд официально откроет уголовное дело против бывшего главы Белого дома. Обвинительное заключение должно быть официально обнародовано в ближайшие дни. Какие именно обвинения предъявят экс-президенту США Трампу, пока не сообщается / УНИАН Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о его причастности к выплате