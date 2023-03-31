Впервые в истории США: суд решил предъявить обвинение экс-президенту Дональду Трампу (18)

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- 31 марта 2023, 01:43 Суд присяжных проголосовал за выдвижение обвинения Трампу - CNN : Українські національні новини 01:43
- Март, 31 в 1:14 В США выдвинули уголовные обвинения Дональду Трампу - CNN : ICTV Факти 01:36
- Впервые в истории. Суд решил предъявить обвинение Трампу, - CNN : РБК-Україна 01:31