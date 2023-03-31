"Уклонялся годами": Трампу предъявят обвинение за подкуп порнозвезды, - CNN (24)

MY.UA 2023.03.31 03:08

31 марта, 02:36 По словам человека, говорившего с Дональдом Трампам, новость о предъявлении уголовного обвинения застала экс-президента врасплох. Related video В четверг, 30 марта, в окружной прокуратуре Манхэттена проголосовали за предъявление обвинения бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с выплатой средств порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемой связи незадолго до президентских выборов 2016