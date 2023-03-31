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ISW: Путин сделал ставку на мобилизацию резервистов

ISW: Путин сделал ставку на мобилизацию резервистов (12)

Головне в Україні 2023.03.31 07:05
31 марта 2023 06:58 Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке пишет, что объявленный с 1 апреля весенний призыв в армию может помешать России готовить пополнение для армии, воюющей в Украине. ISW напоминает, что, по его впечатлению, российский президент Путин считает опасным для стабильности своей власти отправлять на войну молодых призывников - и потому сделал ставку на мобилизацию резервистов и набор добровольцев.
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