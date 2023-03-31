07:04 31.03.2023 Путин боится направлять новых мобилизованных для участия в боевых действиях в Украине (20)

Интерфакс-Україна 2023.03.31 07:30

Из-за опасений за стабильность своего режима российский диктатор Владимир Путин вряд ли направит недавно мобилизованных россиян в Украину, говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Использование Путиным призывников в зимне-весенний период 2022 года спровоцировало социальную напряженность в России, поэтому российский лидер вряд ли рискнет стабильностью своего режима, направив новобранцев на передовую.