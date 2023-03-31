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Фокус: Украина

Март, 31 в 9:27 Секунды до уничтожения: в Воздушных силах показали, как ночью сбивали дроны-камикадзе (16)

ICTV Факти 2023.03.31 09:36
Татьяна Забожко, В Воздушных силах ВСУ показали успешную боевую работу подразделений противовоздушной обороны по дронам-камикадзе иранского производства, которыми Россия в ночь на 31 марта атаковала Украину. На видео видно, как Shahed-136 уничтожают воины зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп Воздушного командования Восток. Напомним, что ночью россияне выпустили из Брянской области РФ по украинским
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