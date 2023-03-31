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Фокус: Украина

ЕС готовит неожиданный вариант помощи Украине? В Венгрии удивили заявлением (20)

Телеграф.com.ua 2023.03.31 12:41
Денис Подставной 31 марта, 12:32 Виктор Орбан Орбан заговорил про миротворцев в Украине В начале полномасштабного вторжения Украине была не против введения на территорию Украины миротворческих сил ООН, однако этот вопрос так и не решался, однако теперь, внезапно, страны ЕС стали близки к обсуждению этой темы. Об этом заявил, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, передает Главком.
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