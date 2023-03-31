ЕС готовит неожиданный вариант помощи Украине? В Венгрии удивили заявлением (20)

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- Страны ЕС близки к началу переговоров об отправке в Украину миротворческих войск - Орбан : ТСН.ua 12:01
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- ЕС близок к обсуждению отправки миротворческих войск в Украину - Орбан : MY.UA 11:38
- Орбан: ЕС близок к обсуждению отправки в Украину миротворцев : Job-Sbu.org 11:37
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- Страны ЕС близки к обсуждению отправки войск "миротворческого типа" в Украину, - Орбан : FinOboz 11:26
- Страны ЕС близки к обсуждению отправки войск "миротворческого типа" в Украину, - Орбан : ДнепрCity.net 11:03
- 31.03.23 10:37 ЕС близок к обсуждению отправки в Украину миротворцев, - Орбан : Цензор.Нет 11:02
- Страны ЕС близки к обсуждению отправки войск "миротворческого типа" в Украину, - Орбан : РБК-Україна 10:31
- Орбан заявил, что в ЕС близки к обсуждению отправки в Украину миротворцев : Страна.ua 10:16