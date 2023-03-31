Годовщина освобождения Бучи: как это было (19)

MY.UA 2023.03.31 11:38

31 марта, 11:27 Год назад, 31 марта, город Буча под Киевом, живший в оккупации 33 дня, с 27 февраля 2022 года, был освобожден от российских захватчиков. Об этом напоминает "Апостроф". По информации Офиса Генпрокурора, за эти дни в Бучанском районе было совершено более 9000 военных преступлений, то есть более 270 преступлений ежедневно. Читайте: Разбитая Буча и сожженная техника рашистов: как сегодня выглядит город, фото