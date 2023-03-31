Годовщина освобождения Бучи: как это было (19)

- Тысячи смертей, братские могилы и зверства оккупантов: Владимир Зеленский напомнил о преступлениях россии в годовщину освобождения Бучи : Преступности.нет 12:39
- "33 дня оккупации, более 1400 смертей": Зеленский напомнил о преступлениях оккупантов в Буче и заявил о неизбежном наказании захватчиков : Антикор.com.ua 12:12
- Годовщина освобождения Бучи: кто причастен и кого из российских захватчиков признали виновными в смерти украинцев : СтопКор 12:12
- В годовщину освобождения Бучи Зеленский опубликовал видео об убийствах мирных украинцев : Головне в Україні 12:05
- В Бучанском районе оккупанты совершили более 9000 военных преступлений - ОГП : Українська правда 11:40
- Годовщина освобождения Бучи: как это было : MY.UA 11:38
- 31 марта 2023 10:36 "Символ зверств армии РФ" - Зеленский показал видео к годовщине освобождения Бучи : Gazeta.ua 11:34
- "33 дня оккупации". Зеленский опубликовал эмоциональное видео в годовщину освобождения Бучи : New Voice 11:31
- Годовщина освобождения Бучи: как это было : Апостроф 11:30
- Зеленский обнародовал кадры 33 дней оккупации Бучи : UA.News 11:25
- Годовщина освобождения Бучи: Зеленский напомнил о зверствах оккупантов : Новини Live 10:56
- 31 марта 2023, 10:11 "Символ зверств армии страны оккупанта": Зеленский опубликовал видео к годовщине освобождения Бучи : Українські національні новини 10:43
- "Никогда не простим": Зеленский в годовщину освобождения Бучи напомнил о зверствах окупантов (видео) : Телеграф.com.ua 10:42
- Зеленский об оккупации Бучи: Никогда не простим : MY.UA 10:39
- В Буче россияне убили более 1400 украинцев - Зеленский : УНИАН 10:13
- Март, 31 в 10:00 Более 1,4 тыс. смертей и 9 тыс. преступлений: Зеленский напомнил о зверствах РФ в Буче : ICTV Факти 10:06