На Херсонщине на российской мине подорвались энергетики, двое погибли (19)

- В Херсонской область трое энергетиков подорвались на российской мине : Vesti.ua 12:43
- В Херсонской области на мине подорвались энергетики: двое погибших, один раненый - ОВА : Громадське телебачення 12:36
- Март, 31 в 12:07 В Херсонской области трое энергетиков взорвались на российской мине: двое погибли : ICTV Факти 12:36
- В Херсонской области энергетики подорвались на мине : Фраза.ua 12:28
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- В Херсонской области на мине подорвались энергетики, двое из них погибли - ОВА : Гордон 12:06
- 11:03 31.03.2023 Три энергетика подорвались на мине в Херсонской области, два из них погибли - глава ОВА : Интерфакс-Україна 12:01
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- На Херсонщине энергетики подорвались на российской мине, есть погибшие : Слово і Діло 11:41
- На границе Николаевской и Херсонской областей подорвались на мине энергетики: двое погибших : Новости N 11:38
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- Трагедия в Херсонской области: трое энергетиков подорвались на российской мине (фото ) : УНИАН 11:13
- На Херсонщине на мине подорвались 3 энергетиков, 2 из них погибли - ОВА : Українська правда 11:10
- На Херсонщине на российской мине подорвались энергетики, двое погибли : MY.UA 11:08