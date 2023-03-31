На Херсонщине на российской мине подорвались энергетики, двое погибли (19)

MY.UA 2023.03.31 11:08

31 марта, 10:57 В селе Посад-Покровское на российской мине подорвались три человека, двое из них погибли. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил глава Херсонско ОВА Александр Прокудин. "Это наши энергетики, работавшие над восстановлением электросетей. По предварительной информации, двое мужчин погибли, а один - получил ранения", - отметил он. По словам Прокудина, на месте уже работают бригады скорой помощи.