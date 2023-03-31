Президент Молдовы в Буче призвала наказать российских военных преступников (28)

УП Європейська правда 2023.03.31 15:34

Пятница, 31 марта 2023, 14:37 Президент Молдовы Майя Санду во время посещения Бучи в годовщину деоккупации призвала к правосудию над россиянами, которые совершили военные преступления в Украине. Об этом сообщает "Европейская правда". Санду, которая прибыла в Бучу вместе с лидерами Словакии, Словении и Хорватии, заявила, что без правосудия мира никогда не будет. "Демократические государства должны работать вместе, чтобы было проведено