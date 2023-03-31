Лукашенко призвал к миру между рф и Украиной и пригрозил использованием ядерного оружия (24)

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- "Будет обсуждаться": в Кремле отреагировали на "миротворческое" заявление Лукашенко об Украине : Obozrevatel 13:46
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- лукашенко предложил Украине и рф прекратить боевые действия : UA.News 12:25
- Лукашенко предложил свой формат "перемирия" между рф и Украиной : Слово і Діло 12:11
- Попросил Путин? Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "с обеих сторон" : РБК-Україна 11:46