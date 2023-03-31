Лукашенко призвал к миру между рф и Украиной и пригрозил использованием ядерного оружия (24)

Матриця свободи 2023.03.31 14:38

14:36 31 марта В своём послании к народу и национальному собранию, самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко призвал к "немедленному перемирию" между россией и Украиной, заявив при этом, что он располагает "инсайдерской информацией" о том, что "люди с обеих сторон фронта в Украине уже начали договариваться". Лукашенко выразил убеждение в том, что боевые действия должны быть