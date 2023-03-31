"Мы должны остановить это сейчас": Лукашенко одел личину "миротворца" и призвал Украину к переговорам с РФ "без условий" (20)

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- 31.03.2023 в 12:12 Лукашенко потребовал остановить войну в Украине. В случае нарушения перемирия Россия должна применить ядерное оружие : InfoResist.org 12:30