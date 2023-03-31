Зеленский: ядерное оружие в Беларуси означает, что встреча Путина и Си была неудачной (21)

Українська правда 2023.03.31 20:09

Александр Шумилин - Пятница, 31 марта 2023, 19:47 Зеленский с европейской делегацией в Буче. Фото: ОП Президент Владимир Зеленский считает, что решением расположить в Беларуси ядерное оружие президент РФ Владимир Путин пытается показать Китаю хоть какую-то субъектность. Источник: Зеленский во время брифинга на саммите в Буче Прямая речь: "Сигнал, что Россия будет располагать ядерное оружие на