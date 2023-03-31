Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленский: ядерное оружие в Беларуси означает, что встреча Путина и Си была неудачной

Зеленский: ядерное оружие в Беларуси означает, что встреча Путина и Си была неудачной (21)

Українська правда 2023.03.31 20:09
Александр Шумилин - Пятница, 31 марта 2023, 19:47 Зеленский с европейской делегацией в Буче. Фото: ОП Президент Владимир Зеленский считает, что решением расположить в Беларуси ядерное оружие президент РФ Владимир Путин пытается показать Китаю хоть какую-то субъектность. Источник: Зеленский во время брифинга на саммите в Буче Прямая речь: "Сигнал, что Россия будет располагать ядерное оружие на
БЕЛАРУСЬ, ПУТИН, ОРУЖИЕ, ДИКТАТОР, ЛУКАШЕНКО, ЗЕЛЕНСКИЙ, Путин, Зеленский, Лукашенко, Россия, Беларусь, Украина, Минск, Польша

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023