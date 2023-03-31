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Фокус: Украина

Чат-бот OpenAI ChatGPT заблокирован в Италии из-за нарушения конфиденциальности (18)

Еспресо TV 2023.03.31 22:34
31 мартa, 2023 пятница 16:47 Итальянская служба защиты данных запретила доступ к чат-боту OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT, ссылаясь на вероятные нарушения конфиденциальности Об этом пишет Euronews. В своем заявлении Национальный орган Италии по защите персональных данных сообщил, что 20 марта в ChatGPT "произошла утечка данных, касающихся разговоров пользователей и платежной информации подписчиков платной услуги".
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