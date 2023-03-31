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Март, 31 в 18:24 Дмитрий Кулеба призвал Британию не давать визы теннисистам из РФ и Беларуси

Март, 31 в 18:24 Дмитрий Кулеба призвал Британию не давать визы теннисистам из РФ и Беларуси (23)

ICTV Факти 2023.03.31 18:36
Мария Степанюк, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Великобританию отказать в визах спортсменам из Беларуси и России после решения Уимблдона разрешить им участвовать в турнире. Само решение глава МИД назвал аморальным. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter. - Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться является аморальным.
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