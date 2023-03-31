Март, 31 в 18:24 Дмитрий Кулеба призвал Британию не давать визы теннисистам из РФ и Беларуси (23)

- "Аморальное решение". Россиян допустили к Уимблдону, Кулеба призвал Великобританию отказывать им в визе : UA-Футбол 18:42
- Организаторы Уимблдона отменили запрет на участие российских и белорусских теннисистов : Матриця свободи 18:38
- Март, 31 в 18:24 Дмитрий Кулеба призвал Британию не давать визы теннисистам из РФ и Беларуси : ICTV Факти 18:36
- Россияне и белорусы на "Уимблдоне": МИД Украины призвал запретить выдачу виз теннисистам : Фокус 18:35
- 31.03.23 18:21 Уимблдон отменил запрет на участие в турнире российских и белорусских теннисистов : Цензор.Нет 18:32
- Глава МИД призвал правительство Британии отказать в визах теннисистам из РФ и Беларуси : Антикор.com.ua 18:13
- Глава МИД Украины о возвращении российских и белорусских теннисистов на Wimbledon: Шаг навстречу двум соучастникам преступления : Гордон 18:06
- Кулеба призвал Британию не пускать российских и белорусских теннисистов на Уимблдонский турнир : УП Європейська правда 18:04
- 31 марта 2023, 17:20 Кулеба назвал решение Уимблдона о допуске россиян и белорусов аморальным: призывает правительство Британии отказать им в визах : Українські національні новини 17:43
- 16:48 31.03.2023 Глава МИД Украины призывает Великобританию отказать в визах российским и белорусским игрокам, которым "Уимблдон" разрешил участвовать в турнире : Интерфакс-Україна 17:30
- Дмитрий Кулеба: "Решение "Уимблдона" позволить россиянам и белорусам соревноваться аморально. Я призываю правительство Великобритании отказать им в визах" : Tribuna.com Украина 17:20
- Спортсменов из россии и беларуси допустят на Уимблдон-2023: заявление : ДнепрCity.net 17:03
- Глава МИД призвал правительство Британии отказать в визах теннисистам из РФ и Беларуси : РБК-Україна 17:01
- Спортсменов из россии и беларуси допустят на Уимблдон-2023: заявление : ПрессОрг24 16:43
- Уимблдонский турнир назвал условия участия российских теннисистов : UA.News 16:25
- Уимблдон отменил запрет на участие в турнире теннисистам из России и Беларуси : Головне в Україні 16:05
- 15:02 31.03.2023 "Уимблдон" разрешил российским и белорусским игрокам вернуться на турнир - СМИ : Интерфакс-Україна 15:45
- 31 марта 2023, 15:37 Спортсменов из россии и беларуси допустят на Уимблдон-2023: заявление : Українські національні новини 15:43
- Уимблдон снял запрет на участие в турнире теннисистов из России и Беларуси : MY.UA 15:39
- Уимблдон отменил запрет на участие в турнире теннисистам из России и Беларуси : Запорожские вести 15:37
- Март, 31 в 15:24 Уимблдон снял запрет на участие в турнире теннисистов из России и Беларуси : ICTV Факти 15:36
- ОФИЦИАЛЬНО: Теннисисты из рф и рб смогут сыграть на Уимблдоне-2023 : Спорт.ua 15:18
- Уимблдон снял запрет на участие в турнире теннисистов россии и беларуси : Sportarena.com 15:17