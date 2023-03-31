Объявлено подозрение. На Буковине священник УПЦ МП помогал уклонистам бежать от мобилизации - СБУ (20)

New Voice 2023.03.31 15:46

31 марта, 15:30 СБУ сообщила, что на Буковине священник УПЦ МП помогал уклонистам убегать от мобилизации (Фото:СБУ) В Черновицкой области подозрение получил священнослужитель УПЦ МП, помогавший уклонистам бежать от мобилизации, сообщила СБУ в пятницу, 31 марта. "Служба безопасности заблокировала на Буковине еще один канал незаконного выезда украинских граждан призывного возраста за границу", - говорится в сообщении.