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Объявлено подозрение. На Буковине священник УПЦ МП помогал уклонистам бежать от мобилизации - СБУ

Объявлено подозрение. На Буковине священник УПЦ МП помогал уклонистам бежать от мобилизации - СБУ (20)

New Voice 2023.03.31 15:46
31 марта, 15:30 СБУ сообщила, что на Буковине священник УПЦ МП помогал уклонистам убегать от мобилизации (Фото:СБУ) В Черновицкой области подозрение получил священнослужитель УПЦ МП, помогавший уклонистам бежать от мобилизации, сообщила СБУ в пятницу, 31 марта. "Служба безопасности заблокировала на Буковине еще один канал незаконного выезда украинских граждан призывного возраста за границу", - говорится в сообщении.
БУКОВИНА, ПЕРЕПРАВКА, УКЛОНИСТ, ВОЕННООБЯЗАННЫЙ, МОНАСТЫРЬ, ЗЕЛЕНКА, Румыния, Украина

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