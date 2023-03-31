31 марта 2023 22:06 Конституционный суд проверит соглашение с Россией по Черноморскому флоту (16)

- Конституционный суд рассмотрит соглашение о пребывании Черноморского флота рф на территории Украины : ПрессОрг24 22:44
- 31 марта 2023 22:06 Конституционный суд проверит соглашение с Россией по Черноморскому флоту : Gazeta.ua 22:35
- Базирование ЧФ рф в Украине: Конституционный суд проверит законность соглашения : Флот2017 22:27
- 31 марта 2023, 21:34 Конституционный суд рассмотрит соглашение о пребывании Черноморского флота рф на территории Украины : Українські національні новини 22:13
- КСУ проверит конституционность "Харьковских соглашений" : Головне в Україні 21:06
- КСУ проверит соглашение между Киевом и Москвой о размещении Черноморского флота в Украине : УНИАН 19:43
- Конституционный суд Украины рассмотрит соглашение по Черноморскому флоту РФ : Крым.Реалии RFE/RL 19:42
- Конституционный суд рассмотрит соглашение по черноморскому флоту рф : UA.News 19:25
- 31.03.23 18:47 КСУ проверит соглашение о размещении Черноморского флота РФ в Украине : Цензор.Нет 19:02
- КСУ проверит конституционность Соглашения о размещении Черноморского флота РФ в Украине : РБК-Україна 18:46
- КС просят признать неконституционным соглашение о Черноморском флоте РФ : MY.UA 18:38
- КСУ проверит соглашение о размещении Черноморского флота РФ в Украине : Еспресо TV 18:34
- Просят признать неконституционным. Депутаты обратились в Конституционный суд относительн соглашения Украины и РФ о Черноморском флоте : New Voice 18:01
- 17:25 31.03.2023 Народные депутаты обратились в КС относительно Соглашения между Украиной и РФ по Черноморскому флоту, просят признать его неконституционным : Интерфакс-Україна 17:45
- В КСУ поступило представление о конституционности соглашения между Украиной и рф по Черноморскому флоту : Судово-юридична газета 17:19