31 марта 2023 22:06 Конституционный суд проверит соглашение с Россией по Черноморскому флоту (16)

Gazeta.ua 2023.03.31 22:35

49 депутатов обратились в КСУ по поводу соглашения о флоте. Фото: eastnews.ua 49 депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить соглашение с Россией по поводу пребывания Черноморского флота в Украине. Его проверят на конституционность, передает пресс-служба КСУ. "Субъект права на конституционное представление считает, что обжалуемое Соглашение не соответствует части седьмой статьи 17 Основного Закона