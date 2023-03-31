В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в выходные (1)

MY.UA 2023.03.31 16:38

31 марта, 16:15 В последующие трое суток, 1-3 апреля, на большей части территории страны пройдут небольшие и умеренные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В воскресенье и понедельник в западных областях синоптики прогнозируют мокрый снег, в ближайшую ночь в Карпатском регионе местами будет сильный дождь, лишь завтра днем на Левобережье, 2 апреля - на востоке, 3 апреля на юге без существенных осадков.