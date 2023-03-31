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В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в выходные

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в выходные (1)

MY.UA 2023.03.31 16:38
31 марта, 16:15 В последующие трое суток, 1-3 апреля, на большей части территории страны пройдут небольшие и умеренные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В воскресенье и понедельник в западных областях синоптики прогнозируют мокрый снег, в ближайшую ночь в Карпатском регионе местами будет сильный дождь, лишь завтра днем на Левобережье, 2 апреля - на востоке, 3 апреля на юге без существенных осадков.
ДОЖДЬ, ПОГОДА, СИНОПТИК, ОСАДОК, ТЕПЛО, ГРАДУС, Диденко, Украина, Одесса, Киев, Ужгород, Винница, Луганск, Запорожье
2023.04.01 (1)

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