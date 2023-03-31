Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Украинские защитники отразили 30 атак российских оккупантов на востоке - Генштаб ВСУ

Украинские защитники отразили 30 атак российских оккупантов на востоке - Генштаб ВСУ (2)

Гордон 2023.03.31 20:05
Сегодня 19.51 Украинские военные с начала суток отразили более 30 атак со стороны российских оккупантов. Об этом 31 марта в Facebook сообщил в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. "Оккупанты не могут достичь желаемых результатов на поле боя, поэтому продолжают цинично терроризировать мирных украинцев", - отметили в Генштабе ВСУ. Так, 31 марта российские войска нанесли очередной ракетный удар по
ОККУПАНТ, БАХМУТ, ГЕНШТАБ, ВРАГ, АВДЕЕВКА, ЛИМАНСКИЙ, Украина, Россия, Донецк, Харьков, Запорожье, Луганск, Херсон, Чернигов, Сумы, Белгород
2023.04.01 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023