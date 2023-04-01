Оккупанты за сутки совершили 54 обстрела Херсонской области, 3 человека погибло, двое ранены - глава ОВА (24)

FinOboz 2023.04.01 08:26

01.04.2023 За минувшие сутки российские оккупанты авиацией и артиллерией 54 раза обстреливали территорию Херсонской области, три человека погибло, двое ранены, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. "За минувшие сутки противник совершил - 54 обстрела, выпустив 439 снарядов. Херсонщина находилась под огнем российской авиации "Градов" и артиллерии", - написал он в Телеграм-канале в субботу утром.