Оккупанты за сутки совершили 54 обстрела Херсонской области, 3 человека погибло, двое ранены - глава ОВА (24)

2023.04.01 (24)2023.03.31 (21) →
- Россияне 54 раза обстреляли Херсонскую область, три человека погибли : UATV 10:12
- ОВА: за сутки Россия обстреляла восемь украинских областей, среди убитых - 5-месячный ребенок : Українська правда 10:09
- Оккупанты за сутки 54 раза обстреливали Херсонскую область, есть погибшие и раненые - ОВА : Гордон 10:05
- Военные РФ выпустили по Херсонской области 439 снарядов, три человека погибли, еще двое получили ранения : Прямий канал 10:04
- Оккупанты выпустили по Херсону и области более 430 снарядов: есть жертвы и ранены : ДнепрCity.net 10:03
- Оккупанты выпустили по Херсонщине более 140 снарядов, есть жертвы : Слово і Діло 09:41
- На Херсонщине за сутки из-за российских обстрелов три человека погибли, еще двое получили ранения : ОстроВ 09:39
- За сутки российские террористы выпустили по Херсонщине более 400 снарядов : UA.News 09:25
- Выпустили 439 снарядов. Оккупанты за сутки 54 раза обстреляли Херсонскую область, три человека погибли : New Voice 09:16
- Войска РФ за прошедшие сутки 54 раза обстреляли Херсонщину, 3 человека погибли и 2 получили ранения : Антикор.com.ua 09:13
- Враг выпустил по Херсону и области более 430 снарядов: есть жертвы и раненые : Новости N 09:08
- россияне усилили контрразведывательный режим в Луганской области - Генштаб : Громадське телебачення 09:06
- 08:08 01.04.2023 Оккупанты за сутки совершили 54 обстрела Херсонской области, 3 человека погибло, двое ранены - глава ОВА : Интерфакс-Україна 08:46
- В Херсонской области под обстрелами погибли три человека : Bigmir)net Новини 08:38
- 01 апреля 2023 07:38 Россия с новой силой ударила по Херсону и области: много жертв : Gazeta.ua 08:34
- Российская армия за сутки 54 раза обстреляла Херсонщину: три человека погибли : Еспресо TV 08:34
- Оккупанты за сутки совершили 54 обстрела Херсонской области, 3 человека погибло, двое ранены - глава ОВА : FinOboz 08:26
- Оккупанты выпустили по Херсону и области более 430 снарядов: есть жертвы и ранены : РБК-Україна 08:01
- Оккупанты обстреляли Херсон, есть жертвы и пострадавшие : ПрессОрг24 07:44
- 1 апреля 2023, 07:28 Оккупанты обстреляли Херсон, есть жертвы и пострадавшие : Українські національні новини 07:43
- ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты за сутки выпустили по Херсонщине 439 снарядов, есть погибшие и раненые : Преступности.нет 07:39
- В Луганской области россияне ужесточили контрразведывательный режим, - Генштаб : РБК-Україна 07:31
- В Луганской области оккупанты выселяют людей из их домов - Генштаб : Слово і Діло 07:11